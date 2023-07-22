Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii'yi (TÜRASAŞ) ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Uraloğlu, Adapazarı ile Gebze arasında yolcu taşımacılığına 27 Mayıs'ta başlayan Milli Elektrikli Tren'in kokpitine de geçerek sürüş gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Milli Elektrikli Tren'den sonra Milli Hızlı Tren'i de yaptıklarını bildirdi.

Uraloğlu, Milli Hızlı Tren çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaşarak şunları kaydetti:

"Milli Elektrikli Tren'imizden sonra Milli Hızlı Tren'imizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90'ını tamamladık. Bu kapsamda üretime, esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreciyle birlikte, tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. Milli Elektrikli Tren'imizin ardından inşallah 8 araçlı tren setine sahip olacak, Milli Hızlı Tren'imizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz artık Hızlı Tren ve Yüksek Hızlı Trenlerini kendisi üretebilecek konumdadır. Çok yakın bir gelecekte de yurt dışından araç temin etmeye gerek kalmayacaktır."

Milli Hızlı Tren 2025'te yolcu taşımaya başlayacak

Milli Elektrikli Tren 56 günde 70 binin üstünde kişiyi taşıdı

Uraloğlu, milli elektrikli trenlerin yolcu taşımacılığına devam ettiğini hatırlatarak, söz konusu trenlerin 11 istasyona uğrayarak 97 kilometre yol katettiğine dikkati çekti.

Bu trenlerin hizmete başladığı günden bugüne, 56 gün içinde 281 sefer yaparak 27 bin 400 kilometre yol yaptığını vurgulayan Uraloğlu, "70 bin üstünde yolcumuza yüzde 77 kapasite doluluk oranıyla hizmet verdi. Bu ilk iki trenimize katılacak olan üçüncü tren setimizin fabrika testleri de başarıyla devam ediyor. Diğer setlerin ise montaj işlemleri sürüyor. Fabrika testleri devam eden 3. setimizi de 2023 yılının 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın demir yolu endüstrisi alanında bir dünya markası olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Türkiye, kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularını üretiyor. Tersanelerinde savaş gemilerini inşa ediyor. ATAK helikopterleriyle, silahlı-silahsız hava araçlarıyla gökyüzünde hakimiyet kuruyor, hava savunma sanayinde dünya güç dengelerini değiştiren, muharebe alanında çığır açan teknolojiler geliştiriyoruz. 2007'de Bayraktar Mini İHA ile başlayan serüvenimiz, 2014'te Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı ile devam etti. İlk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzünde boy gösterdi."

TOGG ile 60 yıllık hayale son verdiklerini belirten Uraloğlu, "Bundan 60 sene önce bugünkü TÜRASAŞ'ın Eskişehir tesislerinde üretilen Devrim otomobilini engelleyenlere TOGG ile cevap verdik. Sakarya'da bulunan TÜRASAŞ tesislerimizde de Milli Elektrikli Tren Setlerimizi üretiyoruz. Artık Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhuriyet'imizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri daha da hızlandıracağız. Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine damga vurduğu bir dönem olacak." ifadesini kullandı.

"2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2003 yılından bu yana harcanan yoğun emeğin, bugün yeni ürünler, pazarlar, rekor satış ve karlılıkla vücut bulduğunu bildiren Uraloğlu, TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdiklerinin altını çizdi.

Uraloğlu, bugünkü süreçte uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri, Türkiye'nin ürettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demir yolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Nisan ayında ilk Milli Elektrikli Tren setlerimizi TCDD Taşımacılığa devrederek, milletimizin hizmetine sunduk. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç konfigürasyonuna sahip. 5'li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324'tür. Avrupa Birliği tarafından istenen TSI sertifikasına, yani karşılıklı işletilebilirlik için gerekli tüm şartlara da sahiptir. Şu ana kadar 2 ilk örnek ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerimizden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlayacağız."

Uraloğlu, Türkiye'nin tüm ulaşım hizmetlerini artıran politikalar ve faaliyetlerle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını da planladık. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yatırımlarımızla hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sektörün önünü açmak için attığımız bu adımları bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız." ifadesini kullandı.