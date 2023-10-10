D grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye A Milli Takımı, Galler'i yendiği taktirde yoluna lider olarak devam edecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bu akşam Galler'i konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson

KARŞILAŞMAYI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.