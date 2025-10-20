İspanya'da düzenlenen 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun son yarışını 3. tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez ve toplamda 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

Yarışı Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista ikinci sırada tamamladı.

Razgatlıoğlu sezonu genel klasmanda 616 puanla şampiyon bitirdi. Bulega, 603 puanla ikinci sırada, Bautista da 337 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da öğrencisi Toprak'ın şampiyonluk yarışını ana ekrandan izledi.