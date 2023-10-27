Türk savunma sanayisi Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin en önemli teknoloji geliştirme projelerinden milli muharip uçak KAAN'ı ilk uçuşuna hazırlıyor.
Anadolu Ajansının Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Türk savunma sanayisinin Cumhuriyet'in 100. yılına armağanları" temalı dosya haberin üçüncü bölümünde Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN projesi ele alındı.
Milli muharip uçak KAAN, bu yılki ilk uçuş öncesi kritik aşamalardan birini daha başarıyla tamamladı. KAAN, tam boy statik testinde üzerine uygulanan yüklere karşı dayanıklılığını ortaya koydu.
Aralık ayı başında hızlı taksi testlerine başlaması hedeflenen KAAN, ilk uçuşu için geri sayıma geçecek.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)