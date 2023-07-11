ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Güler’in ortak ikili ve çok taraflı savunma hedeflerini görüştüğü belirtildi.

İki bakanın, ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan askeri iş birliği geçmişine övgüde bulundukları ve devam eden yakın işbirliğinden memnuniyet duydukları kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı görüşmede İsveç’in NATO üyeliği ile F-16 tedarik/modernizasyonu üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki olumlu görüşmelerin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin askeri modernizasyonuna verdiği desteğin ele alındığı ifade edildi.