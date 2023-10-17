Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova’daki temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

Başkonsolos Celal Doğan’ın yanı sıra Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Milletvekilleri Enis Kervan ile Fidan Brina Jilta tarafından karşılanan Bakan Güler, Başkonsolosluğun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Güler ve beraberindeki heyet, daha sonra Prizren sokaklarında yürüyerek Şadırvan Meydanı’nı gezdi. Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camisi’ni de ziyaret eden Bakan Güler, cami de gerçekleşen restorasyon hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Güler, Sinan Paşa Camisi’ndeki restorasyon hakkında yaptığı açıklamada, “TİKA tarafından tamir edilmiş ve aslına uygun bir şekilde mükemmel bir camiye dönüşmüş. Şuanda çok huzurlu bir ortamda nefes alıyoruz. Kardeşlerimizle birlikte bu ilişkileri inşallah daha da geliştirecek şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bakan Güler, Sinan Paşa Camisi’ni ziyaretinin ardından Kosova’nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesini de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Abdulhasi Krasniç tarafından karşılanan Bakan Güler, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Güler, ziyaret sonrası belediye binasının önünde bekleyen çocuklara da hediyeler dağıtarak, Kosovalı Türklerle sohbet etti.