MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunarak saldırı gerçekleştiren teröristlere geçit verilmediğini söyledi.

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/YPG terör örgütlerine mensup 159 kişinin yakalandığını, 5 bin 138 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

