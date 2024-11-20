UEFA Uluslar Ligi müsabakalarının heyecanı yaşanıyor.

Robert Prosinecki’nin çalıştırdığı Karadağ ile Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında karşı karşıya geldi.

İsviçreli hakem Urs Schnyder’in düdük çaldığı ve Niksic Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan Karadağ oldu.

Milliler, rakibine 3-1'lik skorla yenildi.

A Milli Takım'ın golünü 37. dakikada Kenan Yıldız attı. Karadağ'ın üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Krstovic, 29, 45 ve 73. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden A Milli Takım, grupta 11 puanda kaldı. Karadağ ise grupta ilk kez kazandı ve grubu 3 puanla bitirdi.

İKİNCİ SIRADA KALDIK!

A Milli Takım, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 kazanmasıyla grupta 11 puanla ikinci sırada kaldı.