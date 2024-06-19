A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada Mert Müldür, 65’inci dakikada Arda Güler ve 90 7'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan’ın tek golü ise 32’nci dakikada Georges Mikautadze’den geldi.

Turnuvaya galibiyetle başlayan milli takımın galibiyetine dış basın geniş yer ayırdı. Dış basında yer alan gazete, internet sitesi ve yayın kuruluşlarının karşılaşma için attığı manşetler ve yorumları şu şekilde:

"Türk Messi kendini duyurdu"

Guardian: Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor

Ne kadar eğlenceli bir maçtı ama! Taraftarların tezahüratları, duygular, olaylar... Çatısından sular akan Westfalenstadion’da Euro 2024'ün en iyi gecesi. 103 atak, 36 şut, direkten dönen 3 top ve dört gol içeren çılgın, harika bir maçtı.

BBC Sport: Türk Messi kendini duyurdu

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 3-1'lik galibiyetle Gürcistan'ın kalbini kırarken, Arda Güler en iyi golü için erken adaylardan birisi oldu.

Sky Sports: Real Madrid'in harika çocuğu Arda Güler, Vincenzo Montella'nın takımı galibiyetle başlarken muhteşem bir gol attı.

"Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı"

Kicker: Dortmund'da Türkiye coşkusu: Rüya goller ve Gürcistan'a karşı 90 dakikalık tempolu futbol

Son derece eğlenceli bir futbol maçı Türkiye adına daha iyi bitti. Arda Güler, Türkleri rüya gibi bir golle ödüllendirirken, Aktürkoğlu son golü atmadan Gürcistan uzatma dakikasında önemli bir fırsatı kaçırdı.

L’equipe: Türkiye çok tempo bir maçın ardından Gürcistan'ı mağlup etti

Dortmund'un sağanak yağmuru altında yoğun ve tempolu bir karşılaşma sonunda Türkiye, Gürcistan'ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Mert Müldür ve Arda Güler ceza sahası dışından iki muhteşem gol attı.

Record: Türkler fırtınadan sağ kurtuldu

Şiddetli yağmur altında oynanan maçta Gürcistan, 90' 6'ncı dakikada skoru eşitlemeye yaklaştı ancak bunun karşılığında kalesinde bir gol daha gördü.

De Telegraaf: Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda ilk önemli zaferini kazandı. Türkler, Gürcistan'ı 3-1 yendi ve bu, Portekiz ve Çekya’nın olduğu grupta 'kazanılması gereken' bir maçtı.

AS: Arda Güler’in başyapıtı

Real Madridli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı muhteşem bir vuruşla Türkiye'ye galibiyeti yaşattı.

Mundo Deportivo: Arda Güler’in liderlik ettiği Türkiye, Gürcistan’ı nakavt etti

Arda Güler, 65’inci dakikada galibiyeti getirmek için harika bir gol attı ancak Gürcistan iyi mücadele ederek son dakikaya kadar beraberliği kovaladı.

Arda Güler İspanyol basınından da övgü aldı.

"Genç Türk incisi"

Real Madrid'de sakatlık ve takım içindeki rekabetten dolayı bu sezon az süre alan Arda Güler'i Türkiye Milli Takımı formasıyla izlemek için büyük bir beklenti olduğunu vurgulayan Marca, şu yorumu yaptı:

"Genç Türk incisi, kendini haklı çıkarmak ve dünyaya geleceğin yıldızlarından biri olduğunu göstermek için iyi bir fırsat yakaladı. Ve hayal kırıklığına uğratmadı. Harika bir futbol oynamadı ama maçın sonucunu belirleyen şutu attı. Güler'in pek çok özelliği var ama hepsinden önemlisi nefis, ayrıcalıklı bir sol ayak. Topu istediği yere koyma becerisine sahip."