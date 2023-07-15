Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü' Mesajları Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü' Mesajları

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme kabul edildi. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri de aylıklarını 25 zamlı alacak.
İlk ödeme bugün itibariyle 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları bu sabah itibariyle yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı.
Kamu personeline 8 bin 77 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak.
 