Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme kabul edildi. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri de aylıklarını 25 zamlı alacak.

İlk ödeme bugün itibariyle 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları bu sabah itibariyle yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı.

Kamu personeline 8 bin 77 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak.

