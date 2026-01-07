5 Ocak Pazartesi günü TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin 2026 yılı başında alacağı zam oranı da netleşmiş oldu.

Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayı için maaş artışı toplamda yüzde 18,60 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı da yüzde 12,19 olarak uygulanacak.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise halen 16.881 lira. Bu tutarın altında aylık alan yaklaşık 3,8 milyon emekli bulunuyor. Bu maaşların artırılması için TBMM AK Parti Grubunun bir çalışma yürüttüğü ve bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağı açıklandı.

Bugün yapılması beklenen ilk toplantının ardından konuya ilişkin açıklama yapılacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları kaydetti;

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak."