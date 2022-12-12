Merkezefendi ilçesinde 7 Aralık günü meydana gelen olayda; park halinde bulunan hafif ticari aracın camının kırılması sonucu içindeki yaklaşık 7.5 milyon TL'nin çalındığını söyleyen araç sahibi Erdoğan G., gasp edildiğini iddia ederek şikayette bulundu. Araç sürücüsü, çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle karakola götürüldü. Güvenlik kameralarını inceleyen Suç Önleme ve Soruşturma (SAS) Büro Amirliği ekipleri, kapkaç şüphelisinin camını kırdığını aracın yanından koşarak ayrıldığı sırada elinde poşetin olmadığını fark edince, çevredeki bir çok iş yerinin görüntülerini izleyerek şüpheliyi tespit etti.

Aracın camı göstermelik kırılmış

Harekete geçen ekipler, aracın camını kıran Gökhan T.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Çapraz sorguda olayı aydınlatan ekipler, Erdoğan G.'nin oğlu Murat G.'yi ve suç ortakları Recep Y.'yi de yakalayarak ifadelerine başvurdu. Erdoğan G. ve oğlunun genellikle döviz büroları arasında para transferi yaptıkları, aradan komisyon aldıkları, olayı ise beraber organize ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin 320 bin doları eve götürüp ankastrenin içerine sakladıktan sonra, paranın halen araçta olduğu süsünü vererek, para karşılığında anlaştıkları Gökhan T.'nin göstermelik olarak camı kırıp eli boş şekilde koştuğu ortaya çıktı. Aracın camının kırıldığı esnada, planı hazırlayan Erdoğan G. ile olaydan haberi olmayan diğer oğlunun, yakındaki bir iş yerinde oturup olayın gerçekleşmesini bekledikleri tespit edildi.

SAS Büro Amirliğinin yaptığı başarılı çalışmanın ardından Murat D.'nin evinde yapılan aramada şüphelilerin itiraf ettiği gibi banknotlar halinde olan 320 bin dolar ankastrenin içinden çıktı. Paranı döviz bürosuna teslim edilmesinin ardından baba Erdoğan G., oğlu Murat G. ve suç ortakları Recep Y. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.