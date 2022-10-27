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Baba Necip Ekinci, jandarma tarafından gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Baba Necip Ekinci'nin, durumdan habersiz minibüsü hareket ettirmesi sonucu Elif, aracın altında ezildi. Ağır yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Ekinci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'ndeki tarlada meydana gelen olayda, Mardin'den tarım işçisi olarak Beypazarı’na gelip yerleşen ailenin kızı Elif Ekinci, tarlada annesi tarafından uyutulup, minibüsün altına yatırıldı.

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