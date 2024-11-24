Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Kalemlik Yapım Atölyesi’nde çocuklar, öğretmenlerine hediye etmek için kendi el emekleriyle birbirinden güzel kalemlikler oluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında duygu dolu bir etkinliğe imza attı. Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen Kalemlik Yapım Atölyesi, çocukların öğretmenlerine kendi elleriyle anlamlı hediyeler hazırlamasına olanak sağladı. Piazza AVM’de gerçekleştirilen etkinlikte, yüzlerce çocuk, usta eğitmenlerin rehberliğinde birbirinden güzel ve renkli kalemlikler tasarladı. El emeği ve yaratıcılıkla hazırlanan bu hediyeler, öğretmenlere olan sevgi ve minnettarlığı simgeleyen anlamlı birer armağan oldu.

Minik Eller, Büyük Sevgiler

Etkinlikte yer alan çocuklar, kalemlik yapımına büyük bir heyecan ve mutlulukla katıldı. Çeşitli malzemeler kullanarak tasarladıkları kalemliklere kendi dokunuşlarını ekleyen çocuklar, hazırladıkları hediyelerle öğretmenlerine olan sevgilerini ifade etti. Etkinlikte çocuklara yardımcı olan usta eğiticiler, kalemlik yapımını hem eğlenceli hem de öğretici bir süreç haline getirdi. Minikler, yaratıcı yönlerini ortaya koyarken aynı zamanda el becerilerini de geliştirme fırsatı buldu.

Etkinlik Büyük İlgi Gördü

Piazza AVM’de düzenlenen etkinlik, çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi gördü. Çocuklar, öğretmenleri için anlamlı bir hediye hazırlamanın heyecanını yaşarken, aileler de bu özel anlara tanıklık etmenin mutluluğunu paylaştı. Kalemlik Yapım Atölyesi, 24 Kasım’ın ruhuna uygun olarak minik ellerden çıkan büyük sevgi ve emeğin en güzel örneklerinden biri oldu.