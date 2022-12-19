Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Hafta sonları çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Kurnaz Tilki’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans şeklinde sahnelenen ve ormandaki sevimli hayvanların kendini akıllı ve kurnaz zanneden tilkiyle mücadelesini konu alan gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Minikleri bir yandan eğlendirirken bir yandan da kibir ve küçümsemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan gösteri, anne babaların da takdirini kazandı. Düzenlenen etkinliklerin çocukların hafta sonunu daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığını belirten ebeveynler de Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.