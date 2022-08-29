Çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Harikalar Ormanı” adlı müzikli tiyatro gösterisini minik izleyiciyle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans olarak gerçekleştirilen etkinliğe minikler yoğun ilgi gösterdi. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı. Ormanda yaşayan hayvanların birbirine olan bağlılıklarını konu alan müzikli tiyatro gösterisi, bir yandan eğlendirirken bir yandan da çocuklara eğitici dersler vermeyi ihmal etmedi.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak için birbirinden eğlenceli tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleri ve atölyeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Etkinliklerimize çocukların gösterdiği yoğun ilgi bizleri de son derece memnun ediyor. Bu noktada ebeveynlerden de çok olumlu dönüşler alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.