Kahramanmaraş’ta eğitime yaptığı katkılarla adından söz ettiren Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş kampüsü, 1. sınıf öğrencileri için “Aydınlığa İlk Adım” temasıyla mezuniyet töreni düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, yoğun veli katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu.

Geleneksel hale gelen yılsonu gösterisinde minik öğrenciler, yıl boyunca öğrendiklerini sergileyerek izleyenlerden büyük alkış aldı. Renkli kostümler ve özenle hazırlanmış sahne performanslarıyla dolu etkinlik, hem öğrenciler hem de aileler için unutulmaz bir gün oldu.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Müdürü Selahattin Çadırlı, “Geleneksel hale gelen ‘Aydınlığa İlk Adım’ gösterimizi bu yıl da velilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Katılan tüm velilerimize, misafirlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz,” dedi.