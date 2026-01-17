İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mânâ ile Sûret Arası: Bir Yükseliş – Minyatür Mirâciyeler Yazma Eser Sergisi ve Söyleşisi”, sanat ve maneviyatı aynı zeminde buluşturarak yoğun ilgi gördü.

Geleneksel sanatların zarif örneklerinin yer aldığı sergide, minyatür ve yazma eserler aracılığıyla Mirac’ın manevî derinliği sanatseverlerle buluşturuldu.

Sergi kapsamında düzenlenen söyleşide Dr. Murat Ayar, mânâ ile sûret kavramları etrafında sanatın ruhuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür kültürel faaliyetlerin şehrin sanat ve maneviyat hayatına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve paydaş kurumların katkılarıyla hayata geçirilen sergi ve söyleşi programı, Kahramanmaraş’ın kültür sanat gündeminde anlamlı bir iz bıraktı.