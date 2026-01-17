Keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların buluşma noktası olmaya aday Nirvana Okey Salonu, iş dünyasının temsilcileri, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı A. Gaffar Akarca ve davetlilerin büyük ilgisiyle düzenlenen açılış programıyla hizmete başladı.

Onikişubat ilçesi Yirmikigün Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyete geçen mekân; sıcak atmosferi, samimi ortamı ve konforlu yapısıyla ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekti.

Okey tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefleyen salonda, dostlukların pekiştiği oyunlar sıcak kahve ve hoş sohbet eşliğinde oynanacak.

gerçekleştirilen açılışla birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan Nirvana Okey Salonu, bölgenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

İşletme yetkilileri, muhabbetin ve nezih ortamın ön planda tutulduğu salona tüm okey severleri davet ederken, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.