Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan vatandaşın ilgiyle takip ettiği etkinliklerle devam ediyor. Zengin etkinlik takvimiyle dikkat çeken fuar, özellikle çocuklar için hazırlanan programlarla şehre adeta bayram havası yaşatıyor.

Fuarda sahnelenen “Minyatür Murat” gösterisi ve renkli Çocuk Yarışmaları, minik katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici anlar sundu. Çocukların sahnede sergilediği performanslar izleyicilerden büyük beğeni toplarken, aileler de bu keyifli anlara ortak oldu.

Büyük ilgi gören etkinliklerde, çocuklar gönüllerince eğlendi. Fuarda düzenlenen çocuk programlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.