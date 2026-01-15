RESİMLİ KANDİL MESAJLARI:

DUALI VE AYETLİ KANDİL MESAJLARI:

"Bu mübarek gecede Rabbimizin rahmet kapılarının ardına kadar açıldığına inanıyor, gönülden edilen duaların karşılıksız kalmamasını diliyorum. Miraç Kandili vesilesiyle kalplerimiz arınsın, umutlarımız tazelensin."

"Namaz müminin miracıdır.' hadisi şerifinde buyurulduğu gibi, bu mübarek geceyi namazla, dualarla ve ibadetle geçirelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Duaların semaya yükseldiği bu mübarek gecede, Rabbim bizleri affına nail olan kullarından eylesin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç gecesi, affa ve bağışlanmaya vesile olan eşsiz bir fırsattır. Rabbim bu mübarek gecede edilen tövbeleri kabul buyursun, kalplerimize huzur ve sükûnet nasip etsin."

"Miraç Kandili’nin affa vesile olmasını, günahlarımızın bağışlanmasını Yüce Allah’tan dilerim."

"Miraç'ın manevi iklimi, hayatınıza ferahlık, kalbinize şifa getirsin. Sevdiklerinizle birlikte nice kandillere erişmeniz dileğiyle."

"Miraç gecesinin nuruyla kalbiniz aydınlansın, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Kandiller."

"Bu mübarek Miraç Kandili’nde gönlünüz huzurla, eviniz bereketle dolsun."

"Bu mübarek gece vesilesiyle, Rabbim size sağlık, huzur ve afiyet versin. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun."

"En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere..."



"Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul, gönüllerimizi ferah eyle."

"O gece, kulunu (Muhammed'i) Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksandan münezzehtir.' (İsra Suresi, 1. Ayet). Bu ayetin hürmetine Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

"İbadetlerimizin makbul, Dualarımızın kabul olduğu, İnsanlığın; sağlık, mutluluk, barış, huzur bulduğu, Miraç'ın hayırlara vesile olduğu bir gece olsun. Tüm İslam âleminin Miraç Kandili Kutlu, şehitlerimizin ruhu şad olsun."

"Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!"

KISA VE ÖZ KANDİL MESAJLARI (SMS ve WhatsApp İçin):

"Miraç gecesi, kalplerin arındığı, duaların semaya yükseldiği kutlu bir gecedir. Hayırlı kandiller."



"Bu mübarek gecede edilen dualar, yarınlara umut olsun."



"Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!"



"Tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili kutlu olsun... Allah'ım dua ediyorum bu illetten umarım bir an önce tüm insanlık kurtulur."



"Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin."



"Miraç Kandili, yürekleri aydınlatan bir ışık gibi gelsin, dualarınızın yükseldiği, hayırlara vesile olan bir gece olsun."

"Miraç Kandili'nin rahmeti ve bereketi tüm insanlığa şifa olsun. Bu mübarek gecenin dünya barışına ve huzura vesile olması dileğiyle."

"Miraç Kandili’nin manevi ışığı kalbinize huzur ve mutluluk getirsin. Allah dualarınızı kabul etsin."



"Miraç Kandili’nin kutlu gecesinde tüm dilekleriniz kabul, kalbiniz huzurla dolsun. Mübarek geceniz mübarek olsun!"



"Miraç Kandili’nde, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Dualarınız kabul, günleriniz huzurlu geçsin."

"Böylesine anlamlı bir gecede, dualarda buluşmak ve birbirimize destek olmak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Kalbinizden geçen her niyetin hayra dönüştüğü, bereketli bir gece geçirmeniz dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Umutların yeşerdiği, kalplerin nurlandığı bu mübarek gecede, tüm güzellikler sizinle olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

UZUN VE DUYGUSAL KANDİL MESAJLARI:

"Miraç Kandili, sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bir gecedir. Bu gecede ellerimizi semaya, gönlümüzü Mevla'ya açalım, günahlardan olabildiğince kaçalım.



"Bugün en gizli incilerimizi onun için saçalım, çünkü bugün Miraç Kandili. Miraç Kandili'nin feyzi ve bereketi üzerimize olsun. Bu mübarek gecenin dileklerinizin kabulüne, dualarınızın makbuliyetine vesile olması dileğiyle."

"Miraç Kandili'nde, Allah’ın rahmetine en yakın olduğumuz, gönüllerimizin saflaştığı ve dualarımızın kabul bulduğu bir zamandır. Rabbim, dualarınızı kabul etsin ve kalbinizdeki her dileği gerçeğe dönüştürsün."



"Bu mübarek gece, Allah’a yakın olmanın, kalpleri temizlemenin ve duaların kabul olmasının en güzel zamanıdır. Miraç Kandili’nde ruhunuzu arındırın, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir gece geçirin. Allah’ın rahmeti hepinizin üzerinde olsun."

"Bu kutlu gecede Rabbimize yönelerek, affını ve rızasını dilemenin huzurunu yaşıyoruz. Miraç Kandili’nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini, sağlık ve esenlik vesilesi olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı Kandiller."

"Peygamberimizin (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği bu anlamlı gecede, bizlerin de manevi olarak yücelmesini diliyorum. Miraç Kandili, imanımıza güç, hayatımıza bereket getirsin inşallah."

"Bu mübarek gecede yapılan her duanın, edilen her niyazın kabul olmasını temenni ediyorum. Miraç Kandili’nin gönüllerimizi aydınlatan bir nur, hayatımıza yön veren bir rehber olmasını diliyorum."

"Manevi kapıların ardına kadar açıldığı bu gecede Rabbim bizleri affedilen kullarından eylesin. Miraç Kandili’nin manevi ikliminde birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun."