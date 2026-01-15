Olay, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan Zöhre Kaya’dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumdan endişelenerek evine gitti. kapının açılmasının ardından yapılan kontrolde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, ölümün doğal nedenlerle gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Zöhre Kaya’nın Cenazesi, Olay Yerindeki İncelemelerin Tamamlanmasının Ardından Adli Tıp Kurumuna Gönderildi. Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı.