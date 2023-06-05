Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır.

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023

Kalın'dan ilk mesaj

MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.

Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… pic.twitter.com/rG16x7g10O

— İbrahim Kalın (@ikalin1) June 5, 2023

İbrahim Kalın kimdir?

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü mezunu olan Kalın, yüksek lisans çalışmalarını Malezya'da, doktora çalışmalarını da Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı kurucu başkanı da olan İbrahim Kalın, 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Türkiye'nin Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Suriye ve Mısır ile ilişkileri normalleştirme süreçlerinde aktif rol oynayan Kalın, ABD, AB ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi küresel ve bölgesel aktörlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde diplomatik katkılar sağladı.