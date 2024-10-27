Terör örgütüne yönelik 23-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara görev verildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etti.

Bu kapsamda 23-26 Ekim tarihlerinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon yapıldı. Örgüte ait bina, silah ve mühimmat depoları imha edildi.