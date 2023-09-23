Sözde bölge sorumluları, güvenlik güçlerine ve şehirlere saldırı talimatı verenler, kırmızı bültenle ya da gri kategoride arananlar... Milli İstihbarat Teşkilatı eylül ayında da terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurdu.

Bir yandan İHA ve SİHA'lar ile havadan, bir yandan saha ajanları ile karadan izliyorlar. Sözde yöneticilerin ağları deşifre edildikten sonra nokta operasyon gerçekleştiriyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı tüm unsurları ve nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getiriyor.

1 Eylül'de yapılan operasyonun adresi Irak'ın kuzeyi; hedef ise PKK'nın sabotajcı olarak eğittiği Rezan Güngen'di. 7 Eylül'de bu kez terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir hedefteydi. PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'e de benzer bir operasyon yapıldı. Terörist 11 Eylül'de Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirildi. 19 Eylül'de terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu terörist Uman Derviş bu kez hedefteydi. Son operasyonun adresi Irak Sincar'dı. Terör örgütü PKK'nın sözde Sincar Genel Asayiş Sorumlusu Halid Reşo Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.