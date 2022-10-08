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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiği bildirdi.

Öte yandan kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Güvenlik kaynakları Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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