Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyini vurdu...
PKK/KCK mensuplarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda büyük başarı sağlandı.
6 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik kaynakları Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bölgede operasyonlara devam edileceği bildirildi.
6 terörist de Suriye’nin kuzeyinde öldürüldü
Öte yandan kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiği bildirdi.