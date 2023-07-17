Siber tehditler belki de hiç olmadığı kadar yakın, yaygın ve tehlikeli… Bu alanda daha önce gerek FETÖ’ye gerek yurt dışından gelen tehditlere karşı kritik işlere imza atan MİT, mücadelesini yeni kurulan Siber İstihbarat Başkanlığı ile daha güçlü sürdürecek. Uzmanlar, son derece önemli olan bu hamlenin muhtemel sonuçlarını değerlendirdi…

Kimi zaman devlet kurumlarına ait siteler çalışamaz hale getiriliyor, kimi zaman milyonlarca insanın adres, telefon, sağlık verileri gibi bilgiler elde ediliyor kimi zaman da bir ülkenin en kritik kurumlarında devlet sırrı niteliğinde belgelere erişiliyor… Siber dünya, teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün kendine daha farklı bir alan buluyor.

Savaş meydanlarının bilgisayar ekranlarına kaydığını, ülkelerin cephelerde değil siber dünyada birbirine hücum ettiğini ya da kendi sınırlarını koruduğunu gördüğümüz bu günlerde Türkiye de elindeki tüm kurumlarla bu yeni gerçekliğe adapte oluyor.

Bu kapsamda atılan adımlardan biri de Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) bünyesinde yaşanan bir değişim oldu. Siber İstihbarat Başkanlığı adı altında faaliyete yeni başlayan birim aslında sıfırdan kurulmadı. Ancak şartlar nedeniyle bazı değişiklikler yaşandı. Peki, ne tür değişimler yaşandı, Siber İstihbarat Başkanlığı’nın kurulması neden önemli ve gelecek günlerde bizi nasıl bir yol haritası bekliyor?

Tüm bu soruların yanıtını ADEO Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu ile konuştuk.

ByLock’un çözülmesi önemli örneklerden biri

Çahmutoğlu, geçmiş dönemlerde MİT içerisinde siber istihbaratla ilgili çok değerli çalışmaların yapıldığını söylüyor. Bu çalışmalar daha önce Elektronik/Teknik İstihbarat Başkanlığı çatısı yürütülmüş.

Söz konusu birimin siber casusluk, ulusal güvenliğe yönelik siber tehditler ve siber savunma gibi konularda pek çok kritik görevler üstlendiğini öğreniyoruz. Daha sonra bazı somut örnekler veriyor Çahmutoğlu ve “Kripto iletişim, şifreli mesajlaşma uygulamaları ve özellikle Fethullahçı casusluk örgütünün kullandığı ByLock gibi programların çözülmesi bu konuda en iyi bilinen örneklerden biri” bilgisini paylaşıyor.

MOSSAD’ın adımlarına verilen yanıtlar çok değerli

Son dönemlerde özellikle siber istihbarat üzerinden kritik bilgilerin ele geçirilmesi ve farklı ağların kurulması hususunda İsrail’i ve istihbarat teşkilatı MOSSAD’ı sıkça duyuyoruz. Ancak duyduğumuz hususlardan bir diğeri de MİT’in bu girişimleri boşa çıkardığı ve neredeyse tüm teşkilat yapılanmasının çözüldüğü oluyor.

“Son yıllarda birkaç kez MOSSAD kaynaklı böyle farklı hadiselere şahit olduk. Bunların engellenmesi ve ağın açığa çıkarılması MİT için büyük başarı” diyor Çahmutoğlu.