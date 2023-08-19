MİT, PKK/YPJ sorumlularından Vejin Jiyan Kod Hicran İCUZ’u Suriye/Haseke’de etkisiz hale getirdi.

MİT’in son dönemde Suriye alanında yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları bulundukları alanları nadir olarak terk etmekteydi.

MİT, aldığı anlık istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Haseke’de H.İCUZ’u, düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, yaptığı yazılı açıklamada , Vejin Jiyan Kod Hicran İCUZ’u güvenlik güçlerine yönelik eylem planlamaları ve saldırı talimatları nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlendiğine dikkat çekerek "Terörün her türüne ve Türkiye’ye yönelen her türlü tehdide karşı amansız mücadelenin kararlılıkla devam edecektir" dedi.