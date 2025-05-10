Cep telefonları bu sahte istasyonlara bağlanarak, kullanıcılara GSM operatörü gibi hareket eden dolandırıcılar tarafından sahte ödeme talepleri gönderildi. Araştırmalarda, “Patron” kod adlı kişiden talimat alan ve üç farklı grup halinde hareket eden 7 şüpheli deşifre edildi.

Kiraladıkları araçlarla İstanbul, İzmir, Bursa ve Yalova’da geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi. Şüphelilerin iletişim verilerini ve kullanıcı bilgilerini Çin merkezli bir sunucuya aktardıkları, bu verileri oltalama saldırılarında kullandıkları ve bazı vatandaşların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı ortaya çıktı.

MİT’in saha unsurları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla 7 yabancı uyruklu şüpheli suçüstü yakalandı ve tutuklandı. Ayrıca, şebekenin teknik cihazlarını sağlayan Çin uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Mart 2025’te Türkiye’ye girdiği, farklı bir vatandaş adına GSM hattı alarak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Kullanılan cihazların ülkeye nasıl sokulduğuna dair geniş çaplı inceleme başlatılırken, ele geçirilen dijital materyaller kriminal incelemeye alındı.