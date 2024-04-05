MİT’in öncelikli hedef listesinde bulunan "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay, Irak ve Suriye’de örgüt adına eylemsel faaliyetler yürütüyordu.

Ayrıca, örgütün Suriye’deki kadın yapılanması YPJ içinde önemli bir konumda bulunuyordu.

Vahide Atalay, örgüte katıldığı 2006’dan beri Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemsel faaliyet de yer almıştır.

PKK’nın Hedef Şaşırtma Taktiği

MİT’in sınır ötesinde PKK’ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeni ile örgüt “hedef şaşırtma” yöntemini uygulamaya başladı. Örgüt, Ayn El Arab’ta yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı.

Bu sayede Irak’tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekebileceklerdi. Ancak, örgütün bu taktiği de işe yaramadı, MİT’in operasyonuna engel olamadı.

Vahide Atalay, ilk olarak 2004’te örgüte müzahir şahıslarca düzenlenen canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006’da ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Atalay, 2006-2014 yılları arasında Irak’ta faaliyetlerde bulundu.

2014 yılında Suriye’ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arab ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü. Girdiği çatışmalarda yaralanması akabinde yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı.

Atalay, 2022 yılından itibaren Ayn El Arab YPJ sözde sorumlusu olarak görev alıyordu.