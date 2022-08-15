Yenilikçi eğitim ekosistemi ile anaokulundan liseye dört dilde – ana dil, bilim dili – matematik dili, ingilizce dili – hazırlık programları, anaokulunda half-day english program, ilkokulda yaşam yeterlilikleri programı, ortaokulda disiplinler arası başarı programları, lisede newgen kariyer eğitimi, ap programı ve çift diploma fırsatları ile eğitimde yeni standardın birincil yönü MBA okulları oluyor

Modern Bilimler Akademisi Müdürü Arzu Düzgün Aksu Haber’e yaptığı açıklamada bilgiler vererek tüm Kahramanmaraş halkını bilgi almak üzere modern bilimler akademisi’ne davet etti.

MBA Okulları Ortaokul Yöneticisi Fatih Koca sadece akademik başarının yeterli olmadığına dikkat çekerek psikososyal gelişimin önemine vurgu yaptı.

MBA Okulları Lise Yöneticisi Ahmet Selçuk Tekşen okulu hazırlık ile birlikte 5 yıllık eğitim öğretim planlaması gerçekleştirdiklerini söyledi