Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde, Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Modern Zamanlarda Aile Olmak” başlıklı bir konferans düzenlendi. Etkinlik, modern dünyanın aile yapısı üzerindeki etkileri ve bu zorluklarla başa çıkmanın yolları üzerine önemli paylaşımlarla dikkat çekti.

Saliha Erdim, konuşmasında modern hayatın aile içi ilişkilerde neden olduğu değişimlere ve zorluklara değinirken, sağlıklı aile yapısının korunmasının önemini vurguladı. Aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, empati ve sabır gibi değerlerin aile içindeki rolü üzerine de önemli bilgiler verdi. Ayrıca, teknolojinin ve sosyal medyanın aile yapısına etkilerini ele alarak, dengeli bir aile yaşantısının nasıl sürdürülebileceği konusunda öneriler sundu.

Konferans, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.