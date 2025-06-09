Maç Özeti: Finalde Gol Yağmuru ve Büyük Heyecan

İsviçreli hakem Sandro Schärer’in yönettiği mücadelede perde, 22. dakikada İspanyol futbolcu Zubimendi’nin golüyle açıldı. Bu gole 4 dakika sonra Nuno Mendes karşılık verdi ve skora 1-1’lik denge geldi. İlk yarının son dakikasında Oyarzabal, İspanya’yı yeniden öne geçirdi ve takımlar soyunma odasına 2-1’lik skorla gitti.

İkinci yarıda baskısını artıran Portekiz, 61. dakikada yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile skoru eşitledi: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele önce uzatmalara, ardından penaltı atışlarına taşındı.

Penaltılarda Hata Yapmayan Portekiz, Kupayı Kaptı!

Seri penaltı atışlarında Portekiz tüm vuruşlarını gole çevirerek 5-3’lük üstünlük sağladı. İspanya adına kritik anlarda topun başına geçen Alvaro Morata, 4. penaltı atışını kaçırarak finalin kaderini değiştiren isim oldu.

Tarihi Başarı: Portekiz 2. Kez Uluslar Ligi Şampiyonu

Bu zaferle birlikte Portekiz, 2019’un ardından 2025’te de UEFA Uluslar Ligi’ni kazandı. Böylece turnuva tarihinde birden fazla şampiyonluk elde eden ilk ülke unvanını elde etti. Teknik direktör Roberto Martínez yönetimindeki kadro, disiplinli oyunu ve yüksek bitiriciliğiyle alkış topladı.