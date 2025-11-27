Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi için gözler cuma gününe çevrildi.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki gerileme eğiliminin sürmesi halinde rafineri marjlarındaki düşüşün benzin ve motorin fiyatlarına kısa sürede yansıyabileceğini ifade ediyor.

Motorine salı günü gelen 2,44 TL'lik indirimden sonra sektör kaynakları bir indirimin daha haberini verdi.

İndirim tutarı henüz netleşmese de piyasalarda, cuma gününden itibaren akaryakıt fiyatlarında düşüşün başlayacağı yönünde bir beklenti hakim.

27 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul’da benzinin litresi Avrupa Yakası’nda 55 TL, Anadolu Yakası’nda ise 54,86 TL’den satılıyor. Motorin fiyatı Avrupa Yakası’nda 57,07 TL, Anadolu Yakası’nda 56,93 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da benzin 55,87 TL, motorin 58,10 TL’den işlem görüyor.