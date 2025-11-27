Protokol çerçevesinde, öğretmenlere yönelik Germanicia Antik Kenti Tanıtım Gezisi düzenlenerek önemli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programda öğretmenler, Germanicia Antik Kenti’nin tarihî ve kültürel dokusunu yerinde inceleme fırsatı buldu. Uzman rehberler eşliğinde yapılan bilgilendirmelerde, bölgenin arkeolojik önemi, mozaiklerin tarihi değeri ve kentin Kahramanmaraş kültür mirasındaki yeri detaylı şekilde anlatıldı.

Etkinliğin amacı; şehrin köklü kültürel mirasının eğitimle bütünleştirilmesi, öğretmenlerin bu bilgi birikimini öğrencilerine aktararak kültürel farkındalığın artırılması olarak ifade edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, protokol kapsamında planlanan diğer faaliyetlerin de belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, kültür ve eğitimi buluşturan bu çalışmaların şehrin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.