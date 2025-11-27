Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantısında çeşitli TV ve radyo kanallarında tespit edilen yayın ihlallerini değerlendirdi. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in başkanlığında yapılan toplantıda, hem siyasi söylemler hem de toplumun değerleriyle bağdaşmayan ifadeler nedeniyle çok sayıda kuruluşa idari para cezası uygulandı.

Siyasi itham içeren ifadeler ceza getirdi

Kurul, SZC TV’de yayımlanan “Türkiye'nin Sözü” adlı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın iktidara yönelik sözlerini “temelsiz itham ve iftira niteliğinde” buldu. Programdaki ifadelerin eleştiri sınırını aşarak kişi ve kurumları zan altında bıraktığına hükmeden RTÜK, kanala 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamında idari para cezası verdi.

“Vandal kültür” ifadeleri milli değerlere aykırı bulundu

Edessa TV’de yayımlanan “Gezgin Mikrofon” programında Ani Harabeleri’ne ilişkin kullanılan ifadelerde camilere yönelik “vandal kültür” tanımı da RTÜK’ün gündemindeydi. Kurul, bu söylemlerin toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Müstehcen sahnelere ve uyuşturucu çağrışımlarına yaptırım

TLC kanalında yayımlanan “The Devil’s Advocate” filminde müstehcen sahnelere yer verilmesi, 6112 sayılı Kanun’un “müstehcen yayın” hükmünün ihlali sayıldı ve kanala ceza kesildi.

Metro FM’de bir dinleyicinin “Bütün uyuşturucuları bir kez denememekten pişman olurdum” mesajının sunucu tarafından kahkaha eşliğinde okunması da üst kurul tarafından ele alındı. RTÜK, uyuşturucu kullanımını özendirici yayın yapıldığı gerekçesiyle istasyona idari para cezası verdi.

Cezaevleriyle iletişim kurulan radyo programına ağır yaptırım

“Burhaniye Radyo Ses”te yayınlanan “Mahkum Özel” programının, hükümlü ve tutuklular arasında haberleşme ve şifreli mesaj iletimine imkan verdiği tespit edildi. RTÜK ayrıca radyonun, istek parçalar için abonelik/üyelik sistemiyle gelir elde ettiğini belirleyerek, bunu haksız kazanç olarak değerlendirdi ve kuruluşa idari para cezası uyguladı.

RTÜK, yayıncılıkta kamu düzeni, milli değerler ve toplum güvenliğini ilgilendiren konularda hassasiyetin önemine dikkat çekerken, ihlallerin yakından takip edildiğini vurguladı.