Kipaş öğrencileri Yusuf Görkem Taş, Sefa Sezal ve Efe Berat Sontürk, katıldıkları Fibonacci Dünya Robot Olimpiyatları’nda gösterdikleri üstün performansla dünya şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşattı.

Genç yetenekler, yarışmanın “En İyi Sunum” kategorisinde dünya birinciliği elde ederek hem kendi başarılarını hem de Kipaş Eğitim Kurumları’nın yenilikçi, bilim odaklı eğitim vizyonunu tüm dünyaya gösterdi.

Öğrencilerin hazırladığı proje ve etkileyici sunum, jüri tarafından teknik yeterlilik, özgünlük ve anlatım becerisi açısından en yüksek değerlendirmeyi aldı.

Kipaş Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen, elde edilen bu büyük başarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kipaş Eğitim Kurumları’nın adını dünya çapında duyuran bu başarı, Kahramanmaraş’ın gençlerinin bilim ve teknoloji alanında ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kipaş Eğitim Kurumları, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarıyla geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyor.