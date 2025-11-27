Osmaniye'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal Satır Caddesi'ndeki pazarda alışveriş yapan 2 kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüsle pazar yerine gelen 5 zanlının telefonları yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirledi.

2026’da Trafik Cezaları Uçuyor! Hangi Ceza Ne Kadar Oldu?
2026’da Trafik Cezaları Uçuyor! Hangi Ceza Ne Kadar Oldu?
İçeriği Görüntüle

Gözaltına alınan zanlıların çaldığı telefonlar, minibüsün gizli bölmelerinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, zanlıların minibüsle pazar yerine gelmeleri ve alışveriş yapan kişilerden cep telefonu çalmaları yer aldı.

Kaynak: AA