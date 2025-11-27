Osmaniye'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal Satır Caddesi'ndeki pazarda alışveriş yapan 2 kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüsle pazar yerine gelen 5 zanlının telefonları yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlıların çaldığı telefonlar, minibüsün gizli bölmelerinde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kamera kayıtlarında, zanlıların minibüsle pazar yerine gelmeleri ve alışveriş yapan kişilerden cep telefonu çalmaları yer aldı.