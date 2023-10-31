Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimleri yakından takip ediyor.

Brent Petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarının değişmesinde en önemli rolü oynuyor.

Küresel ve bölgesel gelişmeler Brent Petrol fiyatlarında değişimin yaşanmasına neden oluyor.

İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim kısa süre içerisinde Brent Petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesine neden olmuş bu durum akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı.

Bu kez ise indirim haberi geldi. Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişim yaşanmadı.

