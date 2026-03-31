Motorine Zam Beklentisi Netleşti
Akaryakıt piyasasında hareketlilik sürerken, motorin fiyatları için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Olcay Aydilek tarafından paylaşılan bilgilere göre motorine bu gece yarısından itibaren 2,52 TL zam bekleniyor.
Bu artışın, özellikle Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklandığı belirtiliyor.
Küresel Gelişmeler Fiyatları Tetikliyor
ABD-İsrail ile İran arasında artan gerilim, enerji piyasalarında belirsizliği artırırken, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu durum doğrudan Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor.
Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde fiyat dalgalanmalarının devam etmesi bekleniyor.
31 Mart 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları
📍 İstanbul
Avrupa Yakası
- Benzin: 62,52 TL
- Motorin: 74,87 TL
- LPG: 30,49 TL
Anadolu Yakası
- Benzin: 62,38 TL
- Motorin: 74,73 TL
- LPG: 29,89 TL
📍 Ankara
- Benzin: 63,49 TL
- Motorin: 76,00 TL
- LPG: 30,37 TL
📍 İzmir
- Benzin: 63,76 TL
- Motorin: 76,27 TL
- LPG: 30,29 TL
Zam Gelirse Fiyatlar Ne Olacak?
Beklenen 2,52 TL’lik artışın pompaya yansıması halinde:
- İstanbul’da motorin fiyatı 77 TL bandını aşacak
- Ankara ve İzmir’de ise 78 TL seviyesine yaklaşacak
Bu durum, son dönemde akaryakıtta yaşanan en dikkat çekici artışlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Akaryakıt Fiyatları Neden Sürekli Değişiyor?
Akaryakıt fiyatları;
- Brent petrol fiyatları
- Döviz kuru
- Küresel siyasi gelişmeler
- Rafineri ve lojistik maliyetler
gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli güncelleniyor.
Tabelalar Bu Gece Değişebilir
Motorine beklenen zam gerçekleşirse, fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Sürücülerin, olası fiyat artışı öncesi depolarını doldurması öneriliyor.