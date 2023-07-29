Son dönemlerde defalarca kez zammın uygulandığı motorine salı gününden itibaren 1.07 TL daha zam gelecek.

Türkiye’de her geçen gün bir zam haberi daha gündeme geliyor.

Haber bir kez daha sürücüleri üzecek…

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt sektörünü olumsuz yönde etkiliyor.

Son olarak brent petrol 84.50 dolar seviyesinde ölçüldü.

Motorine bir zam daha

Son dönemlerde zam yağmuruna tutulan motorine en son 1.45 TL zam haberi duyurulmuştu.

Çok geçmeden bir zam haberi daha geldi…

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1.07 TL zam bekleniyor…

35 TL'yi aştı

İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatının 36.42 civarında olması bekleniyor.