Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bahçeli: Memur maaşlarındaki seyyanen artış emeklilere de yansıtılmalı Bahçeli: Memur maaşlarındaki seyyanen artış emeklilere de yansıtılmalı

Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.