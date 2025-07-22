Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü H. K. hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ilıca’dan kent merkezine doğru ilerleyen motosiklet sürücüsü, Ilıca Mezarlığı yakınındaki keskin virajda kontrolünü kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze morga kaldırılırken, kaza bölgesinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.