Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Yunus Emre Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, B.K. isimli motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi sonucu yaşandı. İddiaya göre, B.K., şerit değiştiren araca çarptıktan sonra motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne, çevredeki vatandaşlar hızla yardım etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini gerçekleştirdiği Yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Kaza sırasında araç sürücüsü, olayın etkisiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Kazayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detaylarının belirlenmesi için gerekli incelemeler devam ediyor.