Bir yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu. 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 38 bin 405 oldu.

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Mehmetçik, yurdun her noktasında yaptığı nokta operasyonlarıyla terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla süreceği mesajı verildi.

"Muhtelif cinste mühimmat ele geçirilmiştir"

Albay Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de çok sayıda ve muhtelif cinste mühimmat ele geçirilmiştir.

(50 adet el bombası, 72 bin 40 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, bin 320 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 119 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, bin 588 adet Doçka mühimmatı, 154 adet RPG-7 sevk fişeği) Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan kahraman ordumuz; terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir.

"3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir"

Sınır güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Albay Aktürk, hudut hattında ilave tedbirler alındığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 179 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan bu şahıslardan 9’u FETÖ mensubu olmak üzere 13’ü terör örgütü üyesidir.

3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 931’e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 245’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 369 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 138 bin 11 olmuştur.

Suriyeli vatandaşların dönmesi amacıyla çalışmalar sürüyor

Albay Aktürk ayrıca Suriye’de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütüldüğünü hatırlatarak Suriye’de istikrarın oluşturulması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini dile getirdi.

"33’ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Bölücü terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen taciz atışlarına misliyle karşılık verildiğini aktaran Albay Aktürk, şöyle konuştu:

Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5’i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 33’ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

NATO tarafından Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli KFOR komutanlığının ekim ayı itibariyle Türkiye’ye devredileceğini bildiren Albay Aktürk, şunları söyledi:

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburumuz ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir.

Temmuz ayında görevine başlayan komando taburumuzun, Eylül ayı başına kadar göreve devam etmesi planlanmaktadır. Ayrıca, KFOR komutanlığı ekim ayından itibaren bir yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır.

"Farklı derinlik ve süratlerde geçişler başarıyla icra edilmiş"

Albay Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

Modern Denizaltı Torpidosu Tedariki (AKYA) Dönem-2 Projesi kapsamında 8 Ağustos tarihinde icra edilen “AKYA Eğitim Torpidosu Atışı”nda, hedef platform olarak kullanılan suüstü unsurun altından farklı derinlik ve süratlerde geçişler başarıyla icra edilmiştir.

"18 orman yangınının söndürülmesine katkı sağladı"

TSK’nın orman yangınlarına verdiğini desteğe dikkati çeken Albay Aktürk, şu ifadelere devam etti:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek de aralıksız sürdürülmektedir.

Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait uygun teçhizata sahip uçak ve helikopterler ile farklı bölgelerde çıkan 18 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır.

Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 878 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler ve destek faaliyetleri devam etmektedir.