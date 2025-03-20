Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), başta terör olmak üzere ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 21, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 523 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır." şeklinde konuştu.