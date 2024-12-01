Bakanlığın sosyal medya hesabından "Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz" notuyla yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etme amacıyla Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giren ve Zap'ta kilidi kapatan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla kararlı şekilde sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyinde icra ettiği operasyonlardan görüntüler de yer aldı.