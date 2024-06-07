Milli Savunma Bakanlığı, oluşturduğu "rezerv güç" ile orman yangınlarıyla mücadeleye, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yerli imkanlarla ürettiği yangın söndürme kitleriyle de destek veriyor.

Malzemelerin tasarımından testlerine kadar her aşama 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yürütülüyor. Tasarlanan malzemeler, daha sonra üretim bandında kullanım alanına ve amacına uygun olarak üretiliyor.

Üretim bandından çıkan ürünler, daha sonra fabrika içerisinde bulunan test merkezinde çeşitli testlere tabi tutuluyor. Testlerden geçen ürünler ise orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak için kullanıcılarına teslim ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)