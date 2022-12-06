MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 Kasım'da bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Öztürkmen'in, arkadaşlarına bıraktığı son sözleri, Cem Adrian'ın "Kül" şarkısı eşliğinde seslendirildi.

MSB'nin videosunda, 1 Ekim'de şehit olan Yusuf Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." şeklindeki sözlerini içeren görüntüsü de paylaşıldı.

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yiğit'in, görevi sırasında "Anneler Günü" dolayısıyla annesine duygularını dile getirdiği görüntülere de yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen görüntüler de videonun sonunda yer aldı.

