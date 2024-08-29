Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Muca Kids Dil Kursu, 4-14 yaş arası çocuklara İngilizce eğitimi sunarak, genç nesillerin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Kurs, özellikle konuşma İngilizcesine odaklanarak, çocukların dili severek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

Muca Kids, yaz dönemi boyunca eğitim gören öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, öğrenciler kurs süresince edindikleri İngilizce dil becerilerini sergileme fırsatı buldu. Bu etkinlik, çocukların dil öğrenme süreçlerinde elde ettikleri ilerlemeyi gösterme ve başarılarını paylaşma imkanı sundu.

Muca Kids Dil kursu müdürü Gamze Atlama, erken yaşta dil öğrenmenin önemine dikkat çekti. Atlama, “İngilizce bilmeyen çocuklarımız kalmasın. Ne kadar erken yaşlarda başlarlarsa çok daha iyi ilerliyorlar” dedi. Ayrıca, kursun çocukların dil öğrenme sürecini keyifli hale getirmek için farklı yöntemler kullandığını vurguladı. Atlama, bu yaklaşımların çocukların dil becerilerini eğlenceli ve etkili bir şekilde geliştirdiğini belirtti.

Muca Kids Dil Kursu, çocukların dil öğrenme süreçlerini hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli aktiviteler ve eğitim yöntemleri sunuyor. Yaz dönemi etkinliği, kursun öğrencilerinin elde ettiği başarıları kutlamak ve dil öğrenme sürecine olan ilgiyi artırmak için önemli bir fırsat sundu.